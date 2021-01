Qui Casteldebole – Si avvicina il rientro di…

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noto il report dell’allenamento odierno. Vicino il rientro di Nicola Sansone, che ha svolto metà allenamento con la squadra.

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra all’indomani della sconfitta di Genova. Lavoro in palestra per i titolari di ieri, seduta in campo sotto la neve per gli altri, con Nicola Sansone che si è allenato in parte col gruppo. Differenziato per Lorenzo De Silvestri, Lukasz Skorupski e Gary Medel, terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.