Qui Casteldebole, si attende l’esito dei tamponi

Dopo le positività di Duarte e Ibrahimovic, c’è ovviamente attenzione al giro di tamponi a cui si è sottoposta ieri la squadra in vista della partita di domani contro il Parma.

Lunedì il gruppo era totalmente negativo, ma le due positività in casa Milan, avversario del Bologna alla prima, fanno scattare un minimo di attenzione in ottica contagi. Oggi il responso dei tamponi, se dovesse esserci un elemento positivo scatterà per lui la quarantena, per tutti gli altri ritiro e nuovo giro di tamponi per capire chi potrà scendere in campo nel monday night.

Fonte – Cor Bo.