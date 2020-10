Qui Casteldebole, si attende l’esito dei tamponi

Con l’aumento dei casi in Italia e anche in Serie A, si guarda con grande interessa a ogni giro di tamponi effettuato a Casteldebole, soprattutto per una rosa falcidiata dagli infortuni. Ieri la squadra si è sottoposta al canonico giro a 48 ore dalla partita e oggi avrà tutti i responsi (il giro precedente aveva dato esito negativo per tutti).

Per quanto riguarda le condizioni della squadra, Sansone e Denswil hanno superato i recenti problemi fisici e saranno convocabili, mentre ieri Mihajlovic ha programmato l’allenamento alle ore 12.30, cioè in orario partita. Oggi ci sarà la rifinitura, che avrà un ruolo importante considerando le tante assenze in questi dieci giorni in cui Mihajlovic ha lavorato sulla fase difensiva e sulle conclusioni a rete.

Fonte Stadio.