Qui Casteldebole, seduta tecnico-tattica. Terapie per Medel, Dijks, Poli

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato che la squadra, in assenza dei Nazionali, ha continuato il lavoro agli ordini di Mister Mihajlovic. Oggi i rossoblù hanno svolto un allenamento tecnico-tattico insieme ad alcuni ragazzi della Primavera di Zauri, con partite di calcio-tennis in conclusione. Continuano le terapie per Gary Medel, Mitchell Dijks e Andrea Poli.

Domani i rossoblù svolgeranno l’ultima seduta di allenamento della settimana alle 11 a porte chiuse.