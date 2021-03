Qui Casteldebole – Seduta atletica tra palestra e campo

Le novità dal Niccolò Galli

Settimana di sosta per la Serie A, con il Bologna che non scenderà in campo questo weekend. I lavori proseguono però a Casteldebole, seppure a ranghi ristretti per via dei molti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Per quelli rimasti invece, seduta mattutina. Ecco il comunicato dell'allenamento odierno: