Qui Casteldebole, seduta interlocutoria con tanti assenti

di Riccardo Barbieri

Assenti per Covid Medel, Vignato, Van Hooijdonk e Santander, l'unico tornato negativo è stato Aaron Hickey, il Bologna ha aggregato oggi diversi Primavera per la seduta odierna. Con Orsolini alle prese con le terapie e Schouten con un programma personalizzato, considerando anche Dominguez e Bonifazi alle prese con acciacchi muscolari, l'allenamento non ha dato particolari indicazioni di formazione, anche perché ieri il Bologna si è sottoposto alla terza dose di vaccino. Non erano presenti in campo neanche Theate e Arnautovic, ma non ci sono infortuni in ballo, per questo motivo alcuni ragazzi della primavera si sono allenati con la prima squadra.