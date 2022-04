Seduta atletica in palestra per i rossoblù che tra due giorni sfideranno l’Udinese. I portieri si sono allenati in campo con Luca Bucci.

Redazione TuttoBolognaWeb

