Qui Casteldebole, seduta di scarico

Redazione TuttoBolognaWeb

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Reggio. Seduta di scarico per i titolari di ieri sera, lavoro più intenso in campo per tutti gli altri, con partitella.

Domani allenamento a porte chiuse a due giorni da Sassuolo-Bologna.