Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noto il report dell’allenamento odierno, in vista della partita di mercoledì.

A due giorni da #BFCUdinese, i rossoblù sono tornati in campo questa mattina a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di Firenze, lavoro tecnico-tattico in campo per gli altri. Terapie per Gary Medel, Ibrahima Mbaye e Federico Santander, allenamento differenziato per Lukasz Skorupski e Nicola Sansone.