Qui Casteldebole – Seduta di scarico

Dopo il pareggio col Verona, la squadra ha ripreso ad allenarsi in preparazione alla trasferta di Milano. Seduta di scarico per i titolari di ieri sera, lavoro più intenso per gli altri, con partitella a metà campo. Tutti i rossoblù si sono allenati regolarmente agli ordini di Sinisa Mihajlovic e del suo staff. Lo comunica il Bologna.