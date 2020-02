Qui Casteldebole, seduta a porte chiuse. Si valutano gli infortunati

Il Bologna riprenderà oggi i lavori in vista della trasferta di Roma contro la Lazio, ma a porte chiuse. Inizialmente la seduta era stata prevista a porte aperte ma le disposizioni di Governo e Regione hanno portato il Bologna a cambiare programma.

Per quanto riguarda l’infermeria, tra i recuperati c’è Santander che sabato dovrebbe essere regolarmente a disposizione, per gli altri si verificheranno in questi giorni le condizioni per evitare ricadute, ma Soriano, Sansone e Medel sembrano vicini al rientro. Dalla squalifica rientrano Schouten e Denswil, che restano diffidati, mentre salterà Roma Mbaye che da diffidato ha rimediato con l’Udinese il cartellino giallo.