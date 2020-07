Qui Casteldebole, Schouten torna in gruppo

La stagione sta per finire ma forse c’è spazio per vedere nuovamente Jerdy Schouten in campo.

Il mediano olandese ha infatti smaltito l’infortunio muscolare di qualche settimana fa ed è tornato a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Per Schouten allenamento con il gruppo dopo circa tre settimane di stop. Per il resto della squadra, lavoro di scarico per i titolari, esercitazioni tattiche e partitella per tutti gli altri. Proseguono le terapie per Mattia Bani e Takehiro Tomiyasu.