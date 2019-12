Qui Casteldebole: Santander torna in gruppo, domani ore 10 conferenza stampa di Tanjga e De Leo

Dopo la trasferta vincente a Napoli, il Bologna ha osservato una sessione di allenamento pomeridiano. Presente al Centro Tecnico anche Sinisa Mihajlovic che ha condotto l’allenamento in prima persona. Lavoro di scarico per i titolari della sfida di ieri e partitella a metà campo per gli altri. Ritorna in gruppo Federico Santander, mentre hanno svolto esercizi in palestra Roberto Soriano e Mitchell Dijks.

Il club comunica inoltre che domani, alla vigilia della sfida di Coppa Italia con l’Udinese, Tanjga e De Leo risponderanno alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. La conferenza è prevista per le 10, presso la sala stampa del Centro Tecnico di Casteldebole. La diretta testuale con le parole dei due tecnici la troverete qui su Tuttobolognaweb.