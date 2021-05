Qui Casteldebole – Santander in parte con il gruppo

Le novità dal Niccolò Galli

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù verso l’ultima di campionato. Seduta tecnico-tattica con partitella: Federico Santander si è allenato in parte con i compagni, lavoro differenziato per Nicolas Dominguez, Danilo Larangeira e Mattias Svanberg. La presenza degli ultimi due è quindi in forte dubbio per domenica sera.