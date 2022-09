Qui Casteldebole, Sansone di nuovo in gruppo, personalizzato per Barrow

La squadra, in assenza dei Nazionali, continua a Casteldebole la preparazione verso la ripresa del campionato. Oggi per i rossoblù lavoro atletico poi serie di partitelle a campo ridotto. Nicola Sansone è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni, differenziato per Adama Soumaoro, programma personalizzato per Musa Barrow.