Qui Casteldebole – Escluse lesioni per Viola

Il report dell'allenamento odierno a Casteldebole

I rossoblù sono tornati ad allenarsi stamattina dopo il pareggio a reti inviolate di ieri contro l'Empoli, in cui i titolari hanno svolto lavori di scarico in palestra, mentre gli altri si sono allenati sul campo. Nicolas Viola, out per un problema fisico, è stato sottoposto ad esami specialistici che hanno escluso lesioni muscolari.