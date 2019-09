Qui Casteldebole, risentimento per Danilo

Nella giornata di mercoledì, Danilo aveva abbandonato anzi tempo l’allenamento per un problema muscolare.

A distanza di due giorni, il difensore brasiliano non ha ancora recuperato dal leggero infortunio e oggi non si è allenato nella seduta mattutina svolta sotto la pioggia. Il Bologna nel comunicato ha parlato di risentimento muscolare alla coscia destra e Danilo ha svolto oggi terapie, ma probabilmente si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio: ad oggi non è certo possa esserci a Brescia.