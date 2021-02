Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso nota la ripresa degli allenamenti all’indomani dell’importante vittoria contro il Parma. Ecco il comunicato:

Ripresa mattutina a Casteldebole: esercitazioni tecnico-tattiche per chi non ha giocato ieri e lavoro di scarico per i titolari della sfida del Tardini. Proseguono differenziato Paolo Faragò e Gary Medel.