Qui Casteldebole – Ripresa dei lavori, ecco i presenti

La ripresa dei lavori rossoblù

Il Bologna riprende ufficialmente le attività a Casteldebole, tagliando il nastro per l'inizio della prossima stagione: la squadra rossoblù, eccezion fatta per i nazionali, si è ritrovata per la prima volta al Centro Tecnico Niccolò Galli dopo la fine del campionato. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club ha reso noto il programma odierno e l'elenco dei calciatori presenti: