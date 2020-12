Qui Casteldebole-Ripresa degli allenamenti, Skov Olsen in gruppo

Come riporta il sito del Bologna: “Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti all’inizio della settimana di #BFCRoma. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri, partitella a metà campo per gli altri. Andreas Skov Olsen è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander“. Dopo la seduta di oggi la squadra godrà di un giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno martedì alle 14:30 a porte chiuse.