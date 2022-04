Qui Casteldebole – Ripresa degli allenamenti, in partitella gol di Santander e Falcinelli

di Riccardo Barbieri

Durante la prima parte dell'allenamento i rossoblù hanno svolto un lavoro di attivazione atletica, per poi concentrarsi sul possesso palla con circolazione veloce e scarico sull'uomo libero.

Infine, partitella a campo ristretto 11 vs 11, alla quale Medel non ha preso parte. Sfida terminata per 1-1, a segno Falcinelli e Santander, rigore sbagliato da Mitchel Dijks.