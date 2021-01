Qui Casteldebole – Ancora differenziato per…

Dopo il 2-2 di ieri al Dall’Ara contro l’Udinese, il Bologna riprende quest’oggi gli allenamenti in vista della sfida di sabato alle 18 contro il Genoa. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la società rossoblù rende noto il report odierno:

Sono ripresi oggi, a due giorni dal match del Ferraris, gli allenamenti a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro più intenso in campo per tutti gli altri, con partitella in famiglia. Differenziato per Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Gary Medel e Nicola Sansone, terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.