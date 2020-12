Qui Casteldebole, si avvicina il rientro di…

Come riportato dal sito ufficiale del club, il Bologna ha ripreso oggi i lavori in vista della partita di domenica a Torino contro i granata. Novità importanti dall’infermeria, con il differenziato di alcuni infortunati. Mihajlovic potrebbe dunque recuperare alcuni assenti per le prossime gare, in particolare quella con l’Atalanta.

Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. Allenamento differenziato per Sansone, Skorupski, Orsolini, Schouten e Skov Olsen, mentre proseguono le terapie per Mbaye e Santander.

Alla fine dell’allenamento i giocatori hanno fatto ritorno alle rispettive abitazioni.