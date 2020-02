Qui Casteldebole, rientrano Sansone e Medel

Proseguono i rientri in casa Bologna.

La squadra rossoblù si è allenata oggi a porte chiuse in vista della trasferta di Roma con una seduta tecnico-tattica e partitella. Buone notizie dall’infermeria. Gary Medel e Nicola Sansone sono rientrati definitivamente in gruppo, per loro seduta intera, mentre non sono lontani dal ritorno anche Roberto Soriano e Federico Santander, entrambi hanno svolto parte dell’allenamento. Terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks e Mattias Svanberg.