Con una nota sul sito proprio sito ufficiale il Bologna ha effettuato l’allenamento del pomeridiano per preparare Bologna-Sassuolo.

I ragazzi di Sinisa Mihajlovic hanno svolto una seduta tecnico-tattica con esercitazioni sulle conclusioni. Tomiyasu, Orsolini e Dominguez in gruppo, defaticante per Baldursson, Skorupski e Svanberg. Terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks, a riposo Andreas Skov Olsen.