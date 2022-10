Qui Casteldebole, rientra Ferguson: ancora niente ritiro pre partita

Praticamente tutti a disposizione di Thiago Motta che solo domattina comunicherà i convocati per la sfida contro il Cagliari, ore 21 al Dall'Ara per i sedicesimi di Coppa Italia. Anche per questa sfida non ci sarà il ritiro pre partita, la squadra tornerà a dormire nelle rispettive case e si ritroverà direttamente domani mattina per la colazione.