Ottime notizie da Casteldebole al termine della seduta odierna.

C’è il quarto rientro in casa rossoblù in vista della trasferta di Roma contro la Lazio. All’allenamento odierno ha preso parte anche Roberto Soriano, che ha svolto interamente la seduta con i compagni. Dopo Medel, Sansone e Santander, anche l’ex Toro sarà disponibile sabato. Si avvicina al rientro Krejci, per lui differenziato, terapie per Svanberg e Dijks.