Qui Casteldebole, prove di 4-3-3 per Thiago Motta

Giornata di partitella in famiglia a Casteldebole. Il Bologna di Thiago Motta ha giocato contro la Primavera di Luca Vigiani e il neo tecnico rossoblù ha provato il 4-3-3, quindi con un mediano in più rispetto alla gara con l'Empoli.

La formazione provata da Thiago Motta è stata dunque modellata su un 4-3-3 con Bardi in porta, De Silvestri e Lykogiannis terzini, come centrali, viste le assenze dei nazionali, hanno giocato Sosa e Bonifazi, mentre in mezzo spazio a Schouten perno, con Moro e Ferguson mezze ali. In avanti Soriano si è adatto come falso nove con Sansone e Orsolini esterni.