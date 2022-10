Qui Casteldebole, provato Posch terzino, ancora differenziato per Arnautovic

Proseguono i problemi alla schiena per Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco anche oggi ha svolto lavoro differenziato a causa della lombalgia che lo tormenta da qualche giorno. Per la punta oggi lavoro a bordo campo con scarpe da ginnastica. Problemi anche per Denso Kasius, fuori per botta al polpaccio, mentre si avvia verso il recupero Musa Barrow che non ha preso parte alla partitella finale ma ha comunque svolto la prima parte con il gruppo. Differenziato per Lykogiannis e Soumaoro.