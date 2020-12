Qui Casteldebole, provata la difesa a tre

Svolta a Casteldebole a due giorni dal match con l’Inter. Sinisa Mihajlovic ha provato oggi un inedito cambio modulo, forse per affrontare l’Inter in maniera speculare.

Via allora alle prove di 3-4-1-2, ed effettuate a due giorni dalla partita lasciano presagire ad una strategia da adottare a San Siro contro Antonio Conte. Il tecnico serbo ha dunque provato la difesa a tre, che oggi era composta da Tomiyasu, Danilo e Medel, quindi con il cileno nel ruolo che ha ricoperto nella sua nazionale nella vittoria in Copa America anche se non perno centrale ma sul centro destra. Nella mediana, Soriano è stato provato in una posizione più avanzata, una sorta di trequarti, con Hickey e De Silvestri esterni, Schouten e Svanberg interni. Davanti attacco a due composto da Palacio e Barrow.

m.m.