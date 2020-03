Prosegue la via del recupero per Mitchell Dijks.

Il trattore olandese già domenica era rientrato in gruppo e anche oggi, alla ripresa degli allenamenti, ha svolto parte della seduta con i compagni. Se la partita con la Juve venisse davvero posticipata al 13 ci sarebbero concrete chance di vederlo almeno in panchina. Ancora fuori Krejci e Svanberg, per il primo lavoro differenziato, per il secondo terapie.