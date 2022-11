Qui Casteldebole, problema al campo principale: allenamento a porte chiuse

Non è stato possibile aprire le porte

Brutta sorpresa ieri per i dieci tifosi rossoblù che si erano recati a Casteldebole per assistere al primo allenamento del Bologna dopo la sosta.

Per un problema al campo principale, che potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, l'allenamento di ieri è stato disputato a porte chiuse sul campo secondario del Niccolò Galli di Casteldebole. In attesa di comunicazioni anche le prossime sedute potrebbero non essere disponibili al pubblico.