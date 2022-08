Qui Casteldebole – Primo allenamento per Lucumì

Il difensore colombiano, arrivato dal Genk, si è regolarmente allenato oggi a Casteldebole in doppia seduta. Da valutare quale sarà l'impiego del neo arrivato verso la partita contro il Verona in cui Soumaoro sarà squalificato. Medel e Bonifazi appaiono sicuri del posto, servirà scegliere il terzo tra appunto Lucumì, Sosa, e i giovani Stivanello e Amen. A meno che Mihajlovic non decida di arretrare De Silvestri sulla linea dei difensori.