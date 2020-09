Qui Casteldebole, primo allenamento per Hickey

Doppia seduta di allenamento a Casteldebole per il Bologna in vista della trasferta di Milano. Per la squadra rossoblù lavoro a gruppi atletico e tattico al mattino, esercitazioni e prove di attacco contro difesa al pomeriggio.

Prima seduta per Aaron Hickey, provato già in una difesa a quattro completata da De Silvestri, Danilo e Bani, come affermato da Alessio De Giuseppe a E’Tv. Differenziato per Gary Medel che sta recuperando dalla lesione muscolare e potrebbe rientrare per la seconda di campionato con il Parma.