Qui Casteldebole, primo allenamento per Arnautovic

Prima giornata di lavoro per Marko Arnautovic

Prima giornata senza forzare dopo le vacanze post Europeo, per Arnautovic infatti parte di lavoro in gruppo e parte in differenziato, ma è comunque l'inizio della sua nuova avventura con la maglia del Bologna. Chissà che non ci possa essere qualche minuto giovedì contro i Reds. Per quanto riguarda le news da Casteldebole, il Bologna ha osservato a inizio allenamento un minuto di silenzio in onore delle vittime del 2 agosto, poi seduta tecnico-tattica in vista del Liverpool con Soriano e Barrow impegnati con un differenziato e Baldursson in parte col gruppo.