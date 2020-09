Qui Casteldebole, prime corse per Hickey e Medel

Buone nuove da Casteldebole dove il Bologna ha ripreso oggi i lavori in vista della prima di campionato contro il Milan.

E’ arrivato nel primo pomeriggio l’esito del secondo tampone a cui si è sottoposto Aaron Hickey: il giocatore è negativo e già oggi ha potuto prendere confidenza con il campo di Casteldebole. Per lo scozzese prime corsette a bordo campo con il cronometro in mano.

Ottime notizie anche da Gary Medel, fermato a Pinzolo da una lesione muscolare. Il pitbull cileno è tornato a correre e oggi si è visto a bordo campo a Casteldebole anche lui con il cronometro in mano per una prima corsetta dopo l’infortunio. Medel salterà comunque Milano per squalifica ma già per la seconda contro il Parma potrebbe recuperare.

Fonte – Alessio De Giuseppe E’Tv.