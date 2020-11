Qui Casteldebole, previsto un richiamo atletico durante la sosta

Sarà una sosta abbastanza complicata per Sinisa Mihajlovic.

Otto infortunati più otto nazionali riducono la truppa rossoblù all’osso durante la pausa, infatti il tecnico non dovrebbe lavorare sulla tattica considerando che rimarranno a Casteldebole i tre portieri, Da Costa, Ravaglia e Breza, i difensori Paz, Denswil, De Silvestri, Danilo e Calabresi, Kingsley e Schouten a centrocampo, Palacio in avanti. Ovviamente i ragazzi della Primavera daranno una mano, ma effettuare particolari prove diventa difficile. Per questo, come sottolineato dal Cor Bo, non è escluso un richiamo atletico.