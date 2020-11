Proseguono i lavori a Casteldebole in vista della trasferta di Marassi, a tre giorni dalla partita restano ancora in dubbio gli infortunati muscolari.

Rientrati i nazionali, la squadra ha svolto esercizi tecnici e seduta di scarico in palestra, ancora parzialmente in gruppo gli infortunati: Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel e Schouten sono dunque da considerare a rischio per Marassi. Terapie per Dijks e Skov Olsen.