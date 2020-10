Non solo Lorenzo De Silvestri ha svolto lavoro differenziato oggi. Anche Musa Barrow, Federico Santander e Nicola Sansone hanno effettuato corsa a bordo campo. Non c’è niente di preoccupante o particolari infortuni, solo una gestione della condizione fisica, una sorta di allenamento personalizzato. Barrow, inoltre, è stato preservato dai contrasti per una contusione alla mano. Tutti e quattro ci saranno sabato all’Olimpico.

Scheda 1 di 2