Qui Casteldebole, per ora niente focolaio: tamponi negativi

Tamponi negativi per il gruppo squadra

Il giro di tamponi molecolari effettuato ieri ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra ad eccezione ovviamente del difensore ex Genoa. Questo significa che per il momento un focolaio in seno al Bologna pare escluso, con la squadra che è stata in ritiro un paio di giorni prima del rompete le righe di mercoledì.