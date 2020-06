Qui Casteldebole – Partitella undici contro undici

Il Bologna marcia spedito verso il ritorno in campo fissato per il 22 giugno contro la Juventus.

Oggi la preparazione al Niccolò Galli di Casteldebole ha visto lo svolgersi di una partitella a campo intero undici contro undici sotto gli occhi del tecnico Sinisa Mihajlovic. Non ci sono particolari problemi fisici nel Bologna che si è allenato a pieno organico e continua nella ricerca della migliore condizione in vista della ripresa, soprattutto prosegue nelle partitelle a Casteldebole per entrare il più possibile in ritmo partita. Domani altra seduta di allenamento a porte chiuse alle ore 10.30.