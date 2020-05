Qui Casteldebole: pallone e distanziamenti, gli occhi di Mihajlovic sui giocatori

E’ iniziata oggi un’altra settimana di lavoro a Casteldebole, anche se ancora in maniera distanziata. Non c’è infatti un protocollo per la ripresa collettiva degli allenamenti, così ci si arrangia tra sanificazione, pallone e distanziamento.

Due turni di allenamento per i giocatori del Bologna, divisi sui campi del centro Niccolò Galli di Casteldebole e ovviamente rispettando le norme sanitarie. Utilizzato di nuovo il pallone, sanificato dallo staff, così come le porte e gli altri attrezzi, il tutto sotto gli occhi di Sinisa Mihajlovic presente a bordo campo. Sanificati anche il parcheggio e le auto dei giocatori.