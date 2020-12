Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato che oggi sono ripresi gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Firenze.

I rossoblù hanno svolto un’attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini di Mister Mihajlovic. Non sono rientrati in gruppo, ma si sono allenati in palestra, Lukasz Skorupski, Federico Ravaglia e Nicola Sansone. Terapie per i lungodegenti Ibrahima Mbaye e Federico Santander.