Allenamento a porte aperte oggi pomeriggio per il Bologna a Casteldebole. Tutti presenti per lo staff tecnico tranne Danilo fermato da un infortunio muscolare.

Il comunicato del Bologna: ‘Questo pomeriggio i rossoblù sono tornati al lavoro in preparazione alla trasferta di Brescia, ancora senza i Nazionali: allenamento atletico, esercitazioni tecniche, partitella a tema divisi in tre gruppi e poi a metà campo. Seduta in palestra per Danilo’.