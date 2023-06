Qui Casteldebole – Ora vacanza: ripresa il 10 senza i nazionali

Il rompete le righe per la squadra era arrivato già dopo la partita di Lecce, ma ieri c'è stato il summit tra tecnico e dirigenza, alla presenza anche dei senatori in scadenza di contratto con anche Lukasz Skorupski che è passato a salutare. In tanti rossoblù andranno in vacanza ma in dieci saranno impegnati con le nazionali fino al 20 giugno. Il ritrovo per la nuova stagione è invece fissato al Niccolò Galli il 10 luglio per una serie di test atletici in vista del ritiro dal 12 al 22 luglio a Valles in Pusteria. Ma in quota inizialmente non ci saranno i nazionali che godranno di qualche giorno di riposo in più proprio perché impegnati fino a metà giugno inoltrato.