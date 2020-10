Qui Casteldebole, novità per Medel

Dopo la vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro la Reggina, sono ripresi gli allenamenti in vista della partita di sabato contro il Cagliari.

Come riporta il sito ufficiale, i titolari di ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, seduta più intensa sul campo per tutti gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Allenamento differenziato per Gary Medel, che dunque si avvicina al rientro, terapie per Mitchell Dijks, Andrea Poli e Andreas Skov Olsen. Domani, a 2 giorni da Bologna-Cagliari, la squadra svolgerà un allenamento a porte chiuse.