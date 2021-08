Qui Casteldebole – Oggi la ripresa, Dijks e Hickey ancora fermi

Oggi la ripresa alle 17.30 in vista della Coppa Italia contro la Ternana

Primo assaggio di calcio vero in vista della prima di campionato contro la Salernitana, la squadra rossoblù si ritroverà oggi dopo i due giorni di riposo concessi con una seduta pomeridiana fissata per le ore 17.30. Non ci saranno Dijks e Hickey, ancora ai box per i rispettivi infortuni, mentre sia Barrow che Skov Olsen intensificheranno gli allenamenti in questa settimana per farsi trovare pronti per l'esordio stagionale. Lo staff medico rivaluterà Denswil dopo l'affaticamento, mentre ha fatto ritorno in città Medel: il cileno però ha le valige in mano.