Qui Casteldebole, oggi la decisione su Sansone

Dopo il giorno libero di ieri, il Bologna torna ad allenarsi oggi a Casteldebole in vista del match casalingo di domenica contro la Roma.

Sinisa Mihajlovic valuterà le condizioni di Nicola Sansone, reduce da una contrattura al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo sabato scorso a San Siro. Se il numero 10 sarà recuperato, è probabile che il tecnico torni al consueto 4-2-3-1 con Vignato e Barrow esterni d’attacco, sapendo di contare sugli eventuali subentri dalla panchina di Sansone e Skov Olsen, entrambi però con un’autonomia limitata. Non è dunque da scartare l’ipotesi 3-5-2, soprattutto se Sinisa non reputa ancora pronto l’innesto dal primo minuto di Emanuel Vignato.

Fonte-Carlino