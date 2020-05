Qui Casteldebole – Oggi i risultati del quarto giro di tamponi

È stato effettuato ieri in casa Bologna il quarto giro di tamponi, insieme al secondo ciclo di test sierologici. Nella giornata di oggi verranno comunicati gli esiti degli esami, fin qui risultati tutti, sempre negativi. Oggi Casteldebole è priva di giocatori che osserveranno un giorno di riposo dopo l’intenso allenamento di ieri. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina alle 10:30, rigorosamente a porte chiuse.

Nel frattempo in casa rossoblu riscuote sempre più successo il webinar del Bfc. L’ospite di ieri è stato l’attore Valerio Mastrandrea che ha scherzato molto con il direttore dell’area tecnica Walter Sabatini. L’attore ha anche speso parole molto belle nei confronti di Sinisa Mihajlovic: “Bologna ha saputo curare lentamente Walter, sia nel fisico che nell’entusiasmo. E ditemi: come sta Mihajlovic? Per lui nutro un grande affetto”.