Qui Casteldebole, oggi giro di tamponi

Oggi il Bologna riprenderà gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Roma e a Casteldebole, il gruppo squadra, si sottoporrà al solito giro di tamponi.

Il club rossoblù non ha mai abbassato la guardia e continua a seguire le precauzioni del caso. Nessun giocatore finora ha contratto il virus a dimostrazione di come sia altissima l’attenzione all’interno del centro tecnico Niccolò Galli. Lo staff è diviso tra chi lavora in ufficio e chi in smartworking, mentre il gruppo squadra è sempre molto tutelato. Ogni giorno non mancano le raccomandazioni e il protocollo Nanni, ormai, si recita a memoria con gesti e precauzioni che ogni componente ha imparato a seguire e gestire nel miglior modo.

Fonte: Stadio